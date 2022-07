Di Maio non ha tradito i valori 5s: cerca sempre la trasparenza, ma con un intento opposto (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è qualcosa di (ancora) non detto sull’addio di Luigi Di Maio ai 5 Stelle e sulla sua improvvisata conferenza stampa di congedo dal Movimento? Probabilmente sì. E, per paradosso, questo “qualcosa” di non detto si nasconde tra le righe di ciò che l’ex capo politico ha in realtà “detto” apertamente; ma che da quasi nessuno è stato evidenziato e, tantomeno, commentato. Molti si sono focalizzati sul seguente passaggio: “Abbiamo bisogno di aggregare le migliori capacità e i migliori talenti di questo paese perché uno non vale l’altro”. In effetti, è un’idea sorprendente se espressa da chi, fino al giorno prima, aveva costruito un’intera carriera politica all’insegna dello slogan “uno vale uno”. Viene in mente Forrest Gump quando – dopo un’estenuante corsa a piedi attraverso l’America – si volta e confessa ai seguaci: “Sono un po’ stanchino”. Ma il punto più sorprendente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è qualcosa di (ancora) non detto sull’addio di Luigi Diai 5 Stelle e sulla sua improvvisata conferenza stampa di congedo dal Movimento? Probabilmente sì. E, per paradosso, questo “qualcosa” di non detto si nasconde tra le righe di ciò che l’ex capo politico ha in realtà “detto” apertamente; ma che da quasi nessuno è stato evidenziato e, tantomeno, commentato. Molti si sono focalizzati sul seguente passaggio: “Abbiamo bisogno di aggregare le migliori capacità e i migliori talenti di questo paese perché uno non vale l’altro”. In effetti, è un’idea sorprendente se espressa da chi, fino al giorno prima, aveva costruito un’intera carriera politica all’insegna dello slogan “uno vale uno”. Viene in mente Forrest Gump quando – dopo un’estenuante corsa a piedi attraverso l’America – si volta e confessa ai seguaci: “Sono un po’ stanchino”. Ma il punto più sorprendente ...

Pubblicità

CarloCalenda : Davvero mi sfugge come @BeppeSala possa anche solo pensare che un tandem con Di Maio porti qualche beneficio a lui… - ignaziocorrao : In pratica il Green Deal europeo è stato calpestato con l’avallo di buona parte della politica italiana. Lega, Frat… - ilriformista : Anche il PD non ne può più di #Conte, il campo largo di Letta si restringe e c’è chi come #Orfini si lascia sfuggir… - GASPARECARLINI : RT @DavideR46325615: Marco Travaglio: 'Di Maio ha scelto la poltrona, si è fatto un gruppetto di poltronisti, che peraltro sono poltronisti… - prospettico1 : RT @DavideR46325615: Marco Travaglio: 'Di Maio ha scelto la poltrona, si è fatto un gruppetto di poltronisti, che peraltro sono poltronisti… -