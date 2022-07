(Di venerdì 8 luglio 2022) Gli avvocati monrealesi Waltere Fabio, dopo aver ottenuto dai Tribunali Italiani ed Europei il riconoscimento della tutela dei diritti dei lavoratori della Scuola, hanno deciso, insieme ai colleghi Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, di far valere la responsabilità extracontrattuale discendente da fatto illecito (crimine dil’umanità) dellae chiedere così ildei danni per deportazione e riduzione indegli Internati Militari Italiani, (in tedesco Italienische Militärinternierte – IMI), definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati enei territori dellanei giorni immediatamente successivi ...

Deportati e ridotti in schiavitù, gli avv. Miceli e Ganci chiedono alla Germania il risarcimento contro i crimini di guerra - FiloDiretto