Demi Moore | bikini a 59 anni | il mondo si ferma | perché pazzesco | Guarda

(Di venerdì 8 luglio 2022)si dà alla moda. Oltre al cinema, l'attrice oggi 59enne lancia una sua linea di costumi da bagno. Si tratta di costumi interi ei cui prezzi passano dai 70 ai 150 euro. La parola d'ordine? Sentirsi a proprio agio sempre. "Sta cambiando l'idea che diventiamo meno desiderabili con l'età" ha raccontato a People, specificando di aver optato per pezzi interi e a vita alta in modo da poter fasciare di più le curve. "L'idea è: come facciamo a far indossare a una donna qualcosa che la faccia sentire bella e sexy, che doni sicurezza e fiducia ma senza rinunciare allo stile? Questo era il nostro obiettivo", ha aggiunto sofndosi su ciò che la fa sentire bene: "Tendo ad avere una preferenza per un taglio molto più'70 e tutte le mie figlie preferiscono di gran lunga slip a ...

RizFabio : Demi Moore 59 anni Tiè beccateve sti spicci... - IOdonna : Stilista ma anche modella: è lei, infatti, a indossare le sue creazioni - michele27088 : Di Emme solo se sei Demi Moore - GarikoitzHdez : @CascadoTorres La peli: un 4. Demi Moore: un 34835458154518245801251 - saturnprojctor : la signorina fibi ponte non ha fatto demi moore io posso continuare a vivere sapendo che nessuno compresa me ha asc… -

Io Donna

L'attrice, icona e autrice di best - sellere Andie , il marchio che aiuta le donne a trovare costumi da bagno alla moda e inclusivi, lanciano oggi la loro prima collezione in edizione limitata di costumi da bagno di ispirazione ...a quasi 60 anni lancia una linea di costumi: ispirazione per tutte le over 50 La star ha disegnato una capsule di 10 modelli per il brand Andie . Reinventandosi stilista ma anche modella di ... Demi Moore a quasi 60 anni lancia una linea di costumi: ispirazione per tutte le over 50 Demi Moore ha lanciato la sua linea di costumi da bagno. Oltre a fare da stilista ne è anche testimonial: “Spero che facciano sentire le donne ...La star ha disegnato una capsule di 10 modelli per il brand Andie. Reinventandosi stilista ma anche modella L a vita ricomincia a 60 anni per Demi Moore. L’attrice spegnerà 60 candeline l’11 novembre ...