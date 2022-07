Pubblicità

infoitcultura : Deianira Marzano rivela dei nuovi retroscena su Matteo Ranieri - Simonebattist2 : RT @gfvipnews_: Dopo l'indizio di Alfonso Signorini sulla seconda concorrente del GFVIP 7, Deianira Marzano pubblica una storia con scritto… - ParliamoDiNews : Deianira Marzano rivela dei nuovi retroscena su Matteo Ranieri #DeianiraMarzano #MatteoRanieri #ValeriaCardone… - IsaeChia : #UominieDonne, Deianira Marzano rivela dei nuovi retroscena su Matteo Ranieri (e c’entra il #GfVip 7!) Dopo la rot… - gfvipnews_ : Dopo l'indizio di Alfonso Signorini sulla seconda concorrente del GFVIP 7, Deianira Marzano pubblica una storia con… -

CheMusica

Ascolta questo articoloe Amedeo Venza rivelano l'ultimo scandalo nel mondo del gossip delle celebrità . Recentemente, c'è stato uno scoop per tutti i fan di Uomini e Donne . Un'ex corteggiatrice che avrebbe ...La fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone continua a far discutere. Secondo le informazioni in possesso dell'esperta di Gossip, l'ex tronista di U&D avrebbe sostenuto due o tre settimane fa il provino del GFVip 7 e si sarebbe dichiarato single. Non ci sarebbe nulla di male, se non che dopo giorni di rumor la ... Deianira Marzano, non solo gossip ma anche un fisico da urlo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...