Decade il sindaco di Latina, il Tar accoglie il ricorso: si deve tornare al voto in 22 sezioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Brutte notizie per il sindaco di Latina Damiano Coletta, eletto con la coalizione di centrosinistra, e l’intero Consiglio comunale. Il Tar ha annullato l’esito del voto in 22 sezioni di Latina, accogliendo il ricorso da parte di alcuni candidati non eletti alle scorse elezioni comunali di ottobre, volto a tornare a votare in quelle sezioni. In attesa di tornare alle urne sarà quindi nominato un commissario per il Comune. Damiano Coletta era diventato sindaco alla testa di una coalizione formata dal movimento civico Lbc, dal Pd, dal Movimento 5 Stelle, battendo al ballottaggio il candidato del centrodestra, l’ex parlamentare di An Vincenzo Zaccheo. Latina, la sentenza del Tar I ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Brutte notizie per ildiDamiano Coletta, eletto con la coalizione di centrosinistra, e l’intero Consiglio comunale. Il Tar ha annullato l’esito delin 22dindo ilda parte di alcuni candidati non eletti alle scorse elezioni comunali di ottobre, volto aa votare in quelle. In attesa dialle urne sarà quindi nominato un commissario per il Comune. Damiano Coletta era diventatoalla testa di una coalizione formata dal movimento civico Lbc, dal Pd, dal Movimento 5 Stelle, battendo al ballottaggio il candidato del centrodestra, l’ex parlamentare di An Vincenzo Zaccheo., la sentenza del Tar I ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Decade il sindaco di Latina, il Tar accoglie il ricorso: si deve tornare al voto in 22 sezioni… - lacittanews : Si torna alle urne in 22 sezioni. Il primo cittadino: “La mia coscienza è pulita. Il dato delle sezioni ha evidenzi… - Etrurianews : Si torna alle urne in 22 sezioni. Il primo cittadino: “La mia coscienza è pulita. Il dato delle sezioni ha evidenzi… - Raffael13409174 : RT @LaNotiziaTweet: Il Tar accoglie il ricorso. Decade il sindaco di #Latina #Coletta e l'intero Consiglio comunale. Si tornerà al voto in… - felipegelart : RT @ultimora_pol: #Italia #Lazio #Latina ??Accolto il ricorso al TAR: decade il sindaco di Latina Damiano #Coletta, eletto con la coalizion… -