De Magistris | inchiesta Mocerino prova disastro politico

"Un altro fedelissimo di De Luca indagato, in una torbida vicenda di camorra, per voto di scambio alle regionali del 2020. Si tratta di Carmine Mocerino, capogruppo di De Luca al Consiglio Regionale, ex presidente addirittura della commissione regionale anticamorra, indagato dalla Direzione Distrettuale Amtimafia di Napoli". Lo afferma in una dichiarazione Luigi de Magistris. "Si allunga la lista degli uomini che fanno parte del 'sistema' De Luca che vengono coinvolti in procedimenti penali per fatti gravi. Presunzione d'innocenza si', ma