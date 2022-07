De Ketelaere | Scifo | “Capisco perché Maldini si sia innamorato di lui”

Pubblicità

Milan News

Questo vento caldo che dal Belgio ha invaso la Serie A non può certo spiazzare Enzo, che qui sarà sempre di casa: 'Se arrivano così tanti nostri talenti da voi, vuol dire che ne produciamo in abbondanza...', Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Questo vento caldo che dal Belgio ha invaso la Serie A non può certo spiazzare Enzo, che qui sarà sempre di casa: 'Se arrivano così tanti nostri talenti da voi, vuol dire che ne produciamo in abbondanza...', Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ... Scifo su De Ketelaere: "Un campioncino. Mi ricorda Kakà" Su La Gazzetta dello Sport, Enzo Scifo elogia il talento di Charles De Katelaere, la stella del Club Bruges. L’ex calciatore di nazionale belga Enzo Scifo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Spo ...L'ex calciatore Enzo Scifo, nazionale belga, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sui tantissimi giocatori suoi connazionali che giocano in Italia ma anche ...