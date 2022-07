Dalla Francia all' Italia per scappare alla mamma-orco

Leggi su iodonna

(Di venerdì 8 luglio 2022) È stata bruna e bionda. Ha sfoggiato con nonchalance anche il verde e il viola e da qualche tempo per i suoi capelli ha scelto il rosa. Ma potrebbe anche decidere di cambiarlo. Del resto Ema Stokholma non ha mai avuto paura dei cambiamenti. Anche adesso ne sta affrontando uno. Da lunedì 4 luglio, infatti, la deejay e conduttrice radiofonica è al timone con i Gemelli di Guidonia di Happy Family, programma estivo in onda dalle 8,45 in simultanea su Radio2, Rai2 e in streaming su RaiPlay. Ema Stokholma, la deejay più famosa di Radio2 guarda le foto Leggi anche ...