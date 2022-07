Dal Magic World al Pareo Park: “Asta anomala, avevamo denunciato” (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo le immagini che abbiamo mandato in onda ieri sul degrado del Pareo Park, in molti ci hanno chiesto come si è arrivati a questo punto. La Magic World Spa fallisce dopo venti anni di successi imprenditoriali per una richiesta di fallimento effettuata da Equitalia. Nel 2004 un accertamento fiscale aveva ipotizzato un guadagno annuo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo le immagini che abbiamo mandato in onda ieri sul degrado del, in molti ci hanno chiesto come si è arrivati a questo punto. LaSpa fallisce dopo venti anni di successi imprenditoriali per una richiesta di fallimento effettuata da Equitalia. Nel 2004 un accertamento fiscale aveva ipotizzato un guadagno annuo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

MoviesAsbury : Si chiama Light & Magic ed è la docuserie di Lawrence Kasdan che racconta le meraviglie della Industrial Light & Ma… - Jacopo_Bianchi : Il binomio New York-Lakeland Magic ha portato bene a @LeonessaBrescia con @John_Petrucelli per cui la squadra di M… - Jengafilm : @Giulia_B Il bilanciamento inclusione/fairness è necessario e complesso. Le ricerche sono solo ai primi studi, ma v… - Sara___Magic : In questa settimana gli è mancato il mare... non la sara.. e infatti è andato subito dal primo e di me se ne sbatte - SpingoItaly : Dopo quasi sette anni dal suo debutto solista, torna @martincourtney_ con l'album 'Magic Sign' su @Dominorecordco… -