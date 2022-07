Dagli aumenti dell’energia alla penuria di CO2: perché l’acqua frizzante rischia di sparire dai supermercati (Di venerdì 8 luglio 2022) «La CO2 è introvabile e anche tutti i nostri competitors sono nella stessa situazione. Siamo disperati». Sono le parole di Alberto Bertone, presidente e Ceo di Acqua Sant’Anna, che denuncia gli effetti dei rincari sulle materie prime e della siccità sulle fonti che permettono di produrre acqua frizzante. Molto amata Dagli italiani, nei supermercati ha registrato un aumento del 6,4 per cento (dati NielsenIQ) nelle vendite tra gennaio e maggio, ora l’acqua gasata rischia di sparire dai supermercati. Un allarme che non riguarda solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Anche il gruppo francese Air Liquide, che produce CO2, ha confermato il problema. Cause ed effetti Il problema di base, che ci trasciniamo già dalla fine dello scorso anno ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) «La CO2 è introvabile e anche tutti i nostri competitors sono nella stessa situazione. Siamo disperati». Sono le parole di Alberto Bertone, presidente e Ceo di Acqua Sant’Anna, che denuncia gli effetti dei rincari sulle materie prime e della siccità sulle fonti che permettono di produrre acqua. Molto amataitaliani, neiha registrato un aumento del 6,4 per cento (dati NielsenIQ) nelle vendite tra gennaio e maggio, oragasatadidai. Unrme che non riguarda solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Anche il gruppo francese Air Liquide, che produce CO2, ha confermato il problema. Cause ed effetti Il problema di base, che ci trasciniamo già dfine dello scorso anno ...

