Da Renzi ai furbetti del Covid, quando il potere invoca la privacy: alle 12 MillenniumLive con Scorza, Carrer e Portanova (Di venerdì 8 luglio 2022) Venerdì 8 luglio alle 12 la diretta MillenniumLive con Guido Scorza, membro del Garante della privacy, la giornalista Laura Carrer e il responsabile di FqMillenniuM, Mario Portanova "Politici e manager pubblici la usano come alibi per resistere alla legge o limitare la trasparenza", dice Guido Scorza nell'intervista su FqMillenniuM che sarà in edicola da sabato 9 luglio. Nell'ufficio del Garante, intanto, nessuna traccia dei ricorsi annunciati da Renzi per la pubblicazione delle carte di Open. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

