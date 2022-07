Da Malika Ayane a Francesco Renga: gli spettacoli di “Lazzaretto estate” (Di venerdì 8 luglio 2022) Bergamo. Proseguono i concerti e gli spettacoli di “Lazzaretto estate 2022”. Il cartellone è ricco di ospiti: tra i nomi più attesi spiccano Malika Ayane (8 luglio), Vinicio Capossela (24 luglio), Michele Bravi (28 luglio), Francesco Renga (30 luglio) e Samuele Bersani (31 luglio), a cui è stato affidata l’ultima data del programma, per il gran finale. È molto fitto anche il calendario degli show di cabaret, con Ale e Franz (20 luglio, “Dire, fare e scappare”), Paolo Migone (9 luglio), Leonardo Manera (26 luglio, “Beauty”), Le Scemette (13 luglio, “Sketch in the city”) e Max Angioni direttamente da LOL (18 luglio). I biglietti si potranno acquistare sia online (da mercoledì 15 giugno) sia rivolgendosi alla biglietteria, che sarà aperta al Lazzaretto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Bergamo. Proseguono i concerti e glidi “2022”. Il cartellone è ricco di ospiti: tra i nomi più attesi spiccano(8 luglio), Vinicio Capossela (24 luglio), Michele Bravi (28 luglio),(30 luglio) e Samuele Bersani (31 luglio), a cui è stato affidata l’ultima data del programma, per il gran finale. È molto fitto anche il calendario degli show di cabaret, con Ale e Franz (20 luglio, “Dire, fare e scappare”), Paolo Migone (9 luglio), Leonardo Manera (26 luglio, “Beauty”), Le Scemette (13 luglio, “Sketch in the city”) e Max Angioni direttamente da LOL (18 luglio). I biglietti si potranno acquistare sia online (da mercoledì 15 giugno) sia rivolgendosi alla biglietteria, che sarà aperta al...

IlContiAndrea : Gli ospiti del #TimSummerHits di domani: Aiello, Alex, Amoroso, Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalis… - s7r0nz0 : Comunque sentire che con quello tutti cantavano e invece con Malika Ayane non cantava nessuno è una grandissima man… - EmanueleDiRocco : Dove l'ho già sentita la canzone di Malika Ayane? #TIMSummerHits - callaita____ : ecco se c’è una cantante che detesto é proprio Malika ayane ma vi prego questa ha fan? - Maryss84 : Non mi dite niente ma x me il successo di Malika Ayane rimane un mistero tanto quanto quello della Amoroso #TIMSummerHits -