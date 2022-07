Da Gualtieri pioggia di divieti contro le auto inquinanti. Stop pure alla Lancia del Quirinale? (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella Capitale dopo l'estate le misure contro il traffico saranno drastiche: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri imporrà il divieto di accesso dal prossimo novembre nella «fascia verde» per i veicoli fino a «euro 2» a benzina e a «euro 3» diesel. Aumentando i controlli anche nelle zone centrali, in quella Ztl dove, secondo quanto si sente dire in Campidoglio, «scorrazzano vetture "euro 0" e nessuno le multa». Come direbbe Matteo Renzi, «preparate i pop corn»: sì, perché seguendo alla lettera le indicazioni del primo cittadino, i vigili dovrebbero fermare anche la Lancia Flaminia presidenziale, datata 1961, quindi “euro 0”, alla quale le circolari impediscono di circolare dal lunedì al sabato. Tecnicamente è un divieto che non vale nei giorni festivi, così per esempio il 2 giugno, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella Capitale dopo l'estate le misureil traffico saranno drastiche: il sindaco di Roma Robertoimporrà il divieto di accesso dal prossimo novembre nella «fascia verde» per i veicoli fino a «euro 2» a benzina e a «euro 3» diesel. Aumentando illi anche nelle zone centrali, in quella Ztl dove, secondo quanto si sente dire in Campidoglio, «scorrazzano vetture "euro 0" e nessuno le multa». Come direbbe Matteo Renzi, «preparate i pop corn»: sì, perché seguendolettera le indicazioni del primo cittadino, i vigili dovrebbero fermare anche laFlaminia presidenziale, datata 1961, quindi “euro 0”,quale le circolari impediscono di circolare dal lunedì al sabato. Tecnicamente è un divieto che non vale nei giorni festivi, così per esempio il 2 giugno, ...

