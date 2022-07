Cronista molestata in diretta tv | chiesto il rinvio a giudizio del tifoso

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 luglio 2022) Una manata al fondoschiena della, poi ilsi dileguò tra la folla che abbandonava lo stadio Castellani di Empoli (Firenze). Quell’immagine, ripresa intv al termine della partita Empoli- Fiorentina la sera del 27 novembre 2021 fece il giro del web. Per la Procura di Firenze non fu una semplice bravata: per questo ha chiuso le indagini e hailcon l’accusa di violenza sessuale per il ristoratore marchigiano Andrea Serrani, 45 anni. La notizia è riportata dal “Corriere Fiorentino” ed è stata poi rilanciata dall’Adnkronos. Lasi costituirà parte civile LaGreta Beccaglia, 27 anni, assistita dall’avvocato Leonardo Masi, che aveva denunciato quel gesto, si costituirà parte civile al ...