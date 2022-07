Crollo ghiacciaio Marmolada, chi sono le vittime e i dispersi nella tragedia. FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) sono 10 finora le persone che hanno perso la vita - di cui 6 sono state identificate - e ancora una manca all’appello. Ecco i profili di alcuni di loro diffusi dall’Ansa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 luglio 2022)10 finora le persone che hanno perso la vita - di cui 6state identificate - e ancora una manca all’appello. Ecco i profili di alcuni di loro diffusi dall’Ansa

