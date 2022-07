Cristina Chiabotto pubblica la prima foto delle figlie insieme e i loro vestitini

(Di venerdì 8 luglio 2022)è diventata mamma per la seconda volta da pochi giorni, è dolcissima nelre lasue, le piccole Luce e Sofia. La primogenita ha compiuto un anno a maggio, la piccolissima Sofia è nato lo scorso 29 giugno, cresceranno davvero come due gemelline, cresceranno. Sarà una gran fatica pere Marco Roscio ma sarà anche meraviglioso. E’ nelle storie di Instagram che l’ex Miss Italia mostra tutto l’amore del mondo in uno scatto tenerissimo. Si vedono solo i piedini e le gambette della piccola Sofia, si vede il visino di Luce vicinissimo alla sorellina.non ha mai mostrato il volto ...

Cristina Chiabotto ha annunciato l'arrivo della seconda figlia Sofia, venuta al mondo il 29 giugno 2022, circa 14 mesi dopo la nascita della sorellina Luce, che il 7 maggio ha compiuto il suo primo anno.