Cristiano Ronaldo spinge Dybala in Premier: il clamoroso intreccio di mercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Cristiano Ronaldo al Chelsea, Paulo Dybala al Manchester United. È un clamoroso intreccio di mercato, quello che si sta aprendo in queste ore. CR7, dopo appena una stagione, è infatti ad un passo dall'addio ai Red Devils, con la... Leggi su europa.today (Di venerdì 8 luglio 2022)al Chelsea, Pauloal Manchester United. È undi, quello che si sta aprendo in queste ore. CR7, dopo appena una stagione, è infatti ad un passo dall'addio ai Red Devils, con la...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Sampdoria e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - angelomangiante : #Paltrinieri lo metto vicino a Nadal, Federer, Valentino Rossi, Messi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo o Ja… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ronaldo dice no alla tournée estiva con lo United: non convocato: Dopo non essersi presentato… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, #Ronaldo shock: ribaltone immediato! IL RITORNO ? -