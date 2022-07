Cristiano Ronaldo salta la tournée pre - stagionale con il Manchester United - Sport - Calcio - quotidiano.net

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Sampdoria e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - TuttoMercatoWeb : TMW - Cristiano Ronaldo ha scelto il Bayern: i retroscena, tra smentite, Mendes-Barça e Lewandowski - ParliamoDiNews : Cristiano Ronaldo, la scelta è fatta | L`acquisto che nessuno si aspettava #cristiano #ronaldo #scelta #fatta… - sametwtf99 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in blue kit ?? -

Manchester, 8 luglio 2022 -non seguirà il Manchester United nella tournée prestagionale. Le strade del campione portoghese e dei Red Devils sembrano destinate a ...Commenta per primo Non solo Chelsea e Barcellona per: secondo la stampa francese, anche il PSG segue con interesse la situazione dell'attaccante del Manchester United .Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo non si mette paura di niente. L'acquisto è soltanto un'altra sfida ...Le ultime notizie di calciomercato oggi, venerdì 08 luglio 2022: le trattative di Milan, Inter, Juve e delle squadre di Serie A ...