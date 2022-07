Cristiano Ronaldo non va in tournée con il Manchester United (Di venerdì 8 luglio 2022) : il portoghese sempre più lontano Cristiano Ronaldo non figura tra i 31 convocati del Manchester United per la tournée in Asia e Oceania. Il club inglese ha spiegato la sua assenza con “motivi famigliari”, ma il futuro del portoghese sembra sempre più lontano dai Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) : il portoghese sempre più lontanonon figura tra i 31 convocati delper la tournée in Asia e Oceania. Il club inglese ha spiegato la sua assenza con “motivi famigliari”, ma il futuro del portoghese sembra sempre più lontano dai Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24.

