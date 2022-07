Cristiano Ronaldo | il Manchester United da il via libera al trasferimento

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilnon vuole trattenere a forzaed è disposta a mettersi al tavolo per la cessione del portoghese Ilha deciso di dare il viaalla cessione di. Secondo quanto riportato dal Sun loavrebbe deciso di acconsentire alper evitare che si crei un clima di tensione all’interno dello spogliatoio. I Red Devils non vogliono infatti che il neo allenatore, Ten Hag, venga coinvolto in una lunga disputa che potrebbe logorare la squadra. Tra le squadre interessate, il Chelsea sembra in questo momento la favorita. L'articolo proviene da Calcio News 24.