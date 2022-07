Credito sportivo e Fisaps rinnovano collaborazione per sviluppo pesca sportiva e attività subacquee (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Istituto per il Credito sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana pesca sportiva attività subacquee e Nuoto Pinnato hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per garantire, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’Ics, un ulteriore supporto allo sviluppo delle attività della Federazione e delle Associazioni e Società Affiliate. Elementi centrali dell’accordo, siglato dai presidenti dell’Ics e della Fipsas, Andrea Abodi e Ugo Claudio Matteoli, sono i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e “Mutuo Light 2.0 – Fsn”, per gli Affiliati. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Istituto per il, banca sociale per losostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italianae Nuoto Pinnato hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per garantire, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’Ics, un ulteriore supporto allodelledella Federazione e delle Associazioni e Società Affiliate. Elementi centrali dell’accordo, siglato dai presidenti dell’Ics e della Fipsas, Andrea Abodi e Ugo Claudio Matteoli, sono i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e “Mutuo Light 2.0 – Fsn”, per gli Affiliati. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha ...

Pubblicità

StraNotizie : Credito sportivo e Fisaps rinnovano collaborazione per sviluppo pesca sportiva e attività subacquee… - TV7Benevento : Credito sportivo e Fisaps rinnovano collaborazione per sviluppo pesca sportiva e attività subacquee -… - italiaserait : Credito sportivo e Fisaps rinnovano collaborazione per sviluppo pesca sportiva e attività subacquee - fisco24_info : Credito sportivo e Fisaps rinnovano collaborazione per sviluppo pesca sportiva e attività subacquee: (Adnkronos) -… - ledicoladelsud : Credito sportivo e Fisaps rinnovano collaborazione per sviluppo pesca sportiva e attività subacquee -