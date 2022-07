Crédit Agricole Consumer Finance - Focus sull'automotive in un mondo che cambia (Di venerdì 8 luglio 2022) Conferenza stampa alla sede dell'Automobile Club della Francia in Place de la Concorde a Parigi per sottolineare l'importanza del settore auto per Crédit Agricole Consumer Finance, che conta "già per il 40% della nostra attività, ma che salirà al 50% con il nuovo piano strategico 2022-2025" commenta il ceo e Deputy Chief Executive Officer dell'istituto transalpino Stéphane Priami, che sottolinea i successi del piano triennale che si conclude quest'anno, malgrado il covid: "abbiamo sviluppato nuove partnership e incrementato i tassi di cross-selling, messo le basi per un'ulteriore crescita nel mondo automotive con la JV con Stellantis e con l'acquisizione del 100% di FCA Bank, inoltre abbiamo incrementato l'offerta di servizi e di finanziamenti sul mondo green" spiega ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 luglio 2022) Conferenza stampa alla sede dell'Automobile Club della Francia in Place de la Concorde a Parigi per sottolineare l'importanza del settore auto per, che conta "già per il 40% della nostra attività, ma che salirà al 50% con il nuovo piano strategico 2022-2025" commenta il ceo e Deputy Chief Executive Officer dell'istituto transalpino Stéphane Priami, che sottolinea i successi del piano triennale che si conclude quest'anno, malgrado il covid: "abbiamo sviluppato nuove partnership e incrementato i tassi di cross-selling, messo le basi per un'ulteriore crescita nelcon la JV con Stellantis e con l'acquisizione del 100% di FCA Bank, inoltre abbiamo incrementato l'offerta di servizi e di finanziamenti sulgreen" spiega ...

