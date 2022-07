Crazy Pizza senza acqua, Briatore costretto a chiudere: “Terzo mondo” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Flavio Briatore costretto a chiudere per un giorno il Crazy Pizza di via Veneto, a Roma. Il motivo? La mancanza d’acqua. A raccontarlo è stato lo stesso manager via social, attraverso una serie di storie su Instagram. Dopo essersi scusato con i suoi clienti per l’inconveniente, Briatore ha raccontato quanto accaduto: “Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, ma non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio e a quel punto abbiamo dovuto chiudere”. “Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, ieri sera eravamo al completo e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti”, ha detto ancora, aggiungendo che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Flavioper un giorno ildi via Veneto, a Roma. Il motivo? La mancanza d’. A raccontarlo è stato lo stesso manager via social, attraverso una serie di storie su Instagram. Dopo essersi scusato con i suoi clienti per l’inconveniente,ha raccontato quanto accaduto: “Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, ma non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio e a quel punto abbiamo dovuto”. “Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, ieri sera eravamo al completo e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti”, ha detto ancora, aggiungendo che ...

