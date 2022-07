Covid, Zangrillo contro quei “lavativi” degli asintomatici: «Non lavorano, così si distrugge l’Italia» (Di venerdì 8 luglio 2022) Il professor Alberto Zangrillo contro quei “lavativi” degli asintomatici. Ovvero le persone risultate positive a un test per Covid-19 ma che non presentano sintomi. Secondo il primario del San Raffaele infatti dovrebbero rinunciare a stare a casa e tornare a lavorare: «Accade che lavativi seriali, positivi al test #Covid19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. così si distrugge il Paese», scrive su Twitter. Il problema dei positivi asintomatici è stato oggetto di dibattito nelle scorse settimane, dopo la proposta di togliere la quarantena per loro. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto che con l’isolamento si rischia di bloccare il paese: ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Il professor Alberto. Ovvero le persone risultate positive a un test per-19 ma che non presentano sintomi. Secondo il primario del San Raffaele infatti dovrebbero rinunciare a stare a casa e tornare a lavorare: «Accade cheseriali, positivi al test #19, non lavorino per settimane, sebbenesiil Paese», scrive su Twitter. Il problema dei positiviè stato oggetto di dibattito nelle scorse settimane, dopo la proposta di togliere la quarantena per loro. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto che con l’isolamento si rischia di bloccare il paese: ...

