Covid | single e donna | ecco chi risponde meglio a vaccino

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo avere già avuto iled essere giovani rende migliore la risposta immunitaria indotta dal, ma anche essere donne, non fumatori, ed essereo conviventi. Sono alcuni degli aspetti emersi da uno studio tutto italiano, promosso dall’Università Sapienza e dal Policlinico Umberto I di Roma, dal quale è emersa una correlazione tra la risposta immunitaria acquisita dopo ile alcune variabili demografiche, cliniche e sociali, tra cui l’età, il sesso, le malattie pregresse, l’abitudine tabagica e lo stato civile. I risultati della ricerca, pubblicata sul ‘Journal of Personalized Medicine’, “aprono la strada – sottolineano gli autori – a programmi vaccinali personalizzabili”. Lo studio – coordinato da Stefania Basili del Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione ...