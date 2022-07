Covid, Ricciardi: “Con un virus così agguerrito le misure vanno alzate, non abbassate. L’Italia ha rinunciato a combatterlo” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Era prevedibile che se noi abbiamo un virus molto più contagioso, e in questo momento questo è il virus più contagioso fra i microbi sulla faccia del pianeta e uno dei più contagiosi nella storia della microbiologia umana, è chiaro che se tu hai un nemico così agguerrito cioè che si trasmette mediamente a sedici persone, e quindi se entra in una stanza o se sei a contatto con persone suscettibili ognuna ne infetta sedici, è chiaro che tu devi alzare non abbassare le misure di sicurezza”. così a Sky TG24, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica, ospite di “Buongiorno”. “Invece – ha continuato – tutti i Paesi, non soltanto L’Italia, hanno praticamente rinunciato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “Era prevedibile che se noi abbiamo unmolto più contagioso, e in questo momento questo è ilpiù contagioso fra i microbi sulla faccia del pianeta e uno dei più contagiosi nella storia della microbiologia umana, è chiaro che se tu hai un nemicocioè che si trasmette mediamente a sedici persone, e quindi se entra in una stanza o se sei a contatto con persone suscettibili ognuna ne infetta sedici, è chiaro che tu devi alzare non abbassare ledi sicurezza”.a Sky TG24, Walter, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica, ospite di “Buongiorno”. “Invece – ha continuato – tutti i Paesi, non soltanto, hanno praticamentea ...

