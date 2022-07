Covid, Rezza: "Sale la congestione negli ospedali, ma il tasso delle intensive è ancora basso" (Di venerdì 8 luglio 2022) commenta 'C'è un aumento della congestione delle strutture ospedaliere anche se per fortuna il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è ancora relativamente basso'. Così il direttore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 luglio 2022) commenta 'C'è un aumento dellastruttureere anche se per fortuna ildi occupazione dei posti in terapia intensiva èrelativamente'. Così il direttore ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COVID | 'C'è un aumento della congestione degli ospedali, ma il tasso di occupazione delle terapie intensive è anco… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Rezza 'Mascherine e prudenza in caso di grandi aggregazioni' - - lacittanews : Gianni Rezza ha rilasciato alcune dichiarazioni sui dati aggiornati del monitoraggio legato all’andamento della pan… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Rezza 'Mascherine e prudenza in caso di grandi aggregazioni' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Rezza 'Mascherine e prudenza in caso di grandi aggregazioni' - -