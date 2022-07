Covid oggi Sardegna | 2 707 contagi e 4 morti | bollettino 8 luglio

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.707 ida coronavirus in, 82022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 4. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.262 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 1), quelli ricoverati in area medica sono 162 (+ 4 . Sono 34.292 i casi di isolamento domiciliare (+ 918). Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 42 anni, residente nella provincia di Nuoro; due uomini di 68 e 105 anni, residenti nella provincia del Sud. L'articolo proviene da Italia Sera.

... commentando i dati Istat diffusi, il presidente del Codacons Carlo Rienzi" I beni di consumo ...4% in un solo mese, mentre il confronto annuo è ancora alterato dalle misure suladottate nel ......alimentari a causa della guerra in Ucraina e delle ricadute economiche della pandemia di- 19.permettere la fame nel mondo è una scelta politica. Per milioni di bambini in Somalia e nel ... Covid, le news di oggi. Monitoraggio Iss: Rt sale a 1.40, in aumento incidenza. LIVE