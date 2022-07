Covid, oggi nel Lazio oltre 10.000 casi, 14 morti. Il bollettino delle Asl (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo l’impennata di contagi, oggi nel Lazio i casi sembrano essere in calo, sicuramente rispetto alla giornata di ieri e alla scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 10.108 nuovi positivi (ieri ne erano 11333), ma l’allerta resta massima perché la variante Omicron 5 sta continuando a circolare e gli esperti raccomandano, per quanto possibile, la cautela. Ora che le restrizioni sono sempre meno e il Green Pass sembra essere stato, ormai, ‘superato’. I dati Covid di venerdì 8 luglio nel Lazio oggi nel Lazio si sono registrati oltre 10.000 casi, ma vediamo nel dettaglio tutti i dati: +3 Ricoveri +2 Terapie intensive +5044 pazienti in isolamento 5045 guariti 14 morti Stando ai dati di ieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo l’impennata di contagi,nelsembrano essere in calo, sicuramente rispetto alla giornata di ieri e alla scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 10.108 nuovi positivi (ieri ne erano 11333), ma l’allerta resta massima perché la variante Omicron 5 sta continuando a circolare e gli esperti raccomandano, per quanto possibile, la cautela. Ora che le restrizioni sono sempre meno e il Green Pass sembra essere stato, ormai, ‘superato’. I datidi venerdì 8 luglio nelnelsi sono registrati10.000, ma vediamo nel dettaglio tutti i dati: +3 Ricoveri +2 Terapie intensive +5044 pazienti in isolamento 5045 guariti 14Stando ai dati di ieri, ...

