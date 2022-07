Covid | news Bollettino | 100 690 nuovi casi e 105 morti Tasso positività al 27 | 1% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 8 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 371.834. Crescono i ricoveri (+80) e le terapie intensive (+18). Per l’Istituto Superiore di Sanità sono 9 le regioni italiane a rischio alto. Ricciardi a Sky TG24: “Ondata pandemica molto forte, si poteva evitare con le misure di sicurezza”. L'Ema raccomanda la quarta dose agli over 60 se iaumentano. Aifa: in 14 giorni raddoppiati gli antivirali ritirati in farmacia