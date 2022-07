Covid, l'Rt sale ancora e arriva a 1,4, l'incidenza cresce di oltre il 40%. Ricciardi: "Quarta dose agli over 60 subito, a ottobre agli over 50" (Di venerdì 8 luglio 2022) I dati della Cabina di regia. In aumento anche l'occupazione dei posti letto negli ospedali. Nove Regioni hanno un alto rischio di progressione dell'epidemia nel loro territorio Leggi su repubblica (Di venerdì 8 luglio 2022) I dati della Cabina di regia. In aumento anche l'occupazione dei posti letto negli ospedali. Nove Regioni hanno un alto rischio di progressione dell'epidemia nel loro territorio

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ancora in aumento l'indice di trasmissibilità e l'incidenza dei casi Covid: l'Rt medio è pari a 1,40, l'incidenza s… - petergomezblog : Il G7 crea il “club del clima” e va in direzione opposta: investimenti in aumento nei combustibili fossili. Sale i… - fattoquotidiano : A parole si crea il 'club del clima', nei fatti si finanziano i combustibili fossili. Come stanno andando veramente… - purceddruzz : + il timore di cucinare male per gli altri, ogni volta che lo faccio mi sale un'ansia inutile quindi pasticci a go… - baritoday : Sale la curva dei contagi Covid a Bari e provincia: oltre 12mila casi in una settimana, incidenza a quota mille… -