Covid Liguria | i dati dell' 8 luglio | 2227 nuovi positivi e 1 decesso - Cronaca - lanazione it

Covid Liguria, i dati dell'8 luglio: 2227 nuovi positivi e 1 decesso

I nuovi positivi al coronavirus sono 2227 su un totale di 8934 tamponi analizzati (1135 test molecolari e 7799 test rapidi). Il tasso di positività è del 25%

