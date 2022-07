Covid | la geografia del virus | ?Napoli al primo posto per contagi

(Di venerdì 8 luglio 2022) Per capire l'andamento delbisogna vedere i segnali che arrivano dalla Lombardia: i primi casi confermati del «nuovo» Coronafurono registrati il 21 febbraio 2020 a...

Questi incentivi, partiti grazie ai fondi statali durante l'emergenza, sono gestiti dalle ... commerciale, sociale e fiscale nonchéfisica, stradale e toponomastica della regione in cui ...... e unito alla strage provocata dalnei due anni precedenti la Russia si ritrova ad aver perso ... Una docente dieconomica dell Università statale di Mosca, Natalya Zubarevich, è molto ... La “geografia del Covid”: ecco come cambia la pandemia nel mondo Per capire l'andamento del Covid bisogna vedere i segnali che arrivano dalla Lombardia: i primi casi confermati del «nuovo» Coronavirus furono registrati il 21 febbraio 2020 ...Un'altra probabile caratteristica è la velocità con cui nell'arco di un mese si è diffusa dall'India alla Germania e al Canala, fino alla Nuova Zelanda. La comparsa continua di nuove varianti del viru ...