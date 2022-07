Covid Italia, il virus corre: “Rischiamo 30mila morti a fine anno” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Covid nella versione dell’ultima variante Omicron galoppa anche nel nostro Paese, dove la curva dei contagi è in continua ascesa. Se il numero di polmoniti letali è calato sensibilmente, stante la maggiore contagiosità del virus, le preoccupazioni riguardano la gestione dei fragili e delle ospedalizzazioni, che rischiano di impennarsi tornando a riempire pericolosamente le terapie intensive. Tanto che dal ministero della Salute si parla di possibili 30.000 morti alla fine del 2022. I numeri Nel periodo 15 giugno – 28 giugno l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici risulta pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente (1.30) ed oltre la soglia epidemica. Sale anche l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) rispetto ai 763 ogni 100.000 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilnella versione dell’ultima variante Omicron galoppa anche nel nostro Paese, dove la curva dei contagi è in continua ascesa. Se il numero di polmoniti letali è calato sensibilmente, stante la maggiore contagiosità del, le preoccupazioni riguardano la gestione dei fragili e delle ospedalizzazioni, che rischiano di impennarsi tornando a riempire pericolosamente le terapie intensive. Tanto che dal ministero della Salute si parla di possibili 30.000alladel 2022. I numeri Nel periodo 15 giugno – 28 giugno l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici risulta pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente (1.30) ed oltre la soglia epidemica. Sale anche l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) rispetto ai 763 ogni 100.000 ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - WRicciardi : con omicron il long Covid e’ una realtà per milioni di persone, migliaia in Italia, il SARS COV 2 va combattuto non… - Sveva246 : RT @Giorgiolaporta: Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al #covid… - beautywitch77 : @BeaLorenzin @anell_f Ma lei è proprio cosí o è caduta? Quando i nodi verranno al pettine l'ultima preoccupazione s… -