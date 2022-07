Covid Italia, Costa: “Ottobre apocalittico è fake news, prudenza sì ma paura no” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Considero una fake news chi dice che avremo un Ottobre apocalittico, in quanto è impossibile prevedere oggi cosa succederà in autunno. Il compito del Governo è farsi trovare pronto ad ogni scenario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Cori, in provincia di Latina, nella serata di apertura del Festival ‘Come il vento nel mare’, partecipando al dibattito ‘Quanto pesa una bufala, i costi economici e sociali delle fake news’. Costa ha rassicurato sullo stato attuale della pandemia: “Non è ancora stata sconfitta, ma siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa. A fronte di un numero di contagi che sta crescendo, non vi è una pressione sui nostri ospedali e in modo particolare sulle terapie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Considero unachi dice che avremo un, in quanto è impossibile prevedere oggi cosa succederà in autunno. Il compito del Governo è farsi trovare pronto ad ogni scenario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, a Cori, in provincia di Latina, nella serata di apertura del Festival ‘Come il vento nel mare’, partecipando al dibattito ‘Quanto pesa una bufala, i costi economici e sociali delle’.ha rassicurato sullo stato attuale della pandemia: “Non è ancora stata sconfitta, ma siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa. A fronte di un numero di contagi che sta crescendo, non vi è una pressione sui nostri ospedali e in modo particolare sulle terapie ...

