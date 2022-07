Covid: Istat, Italia terza in Ue con 80% vaccinati, 73% cittadini favorevole a obbligo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Ad aprile 2022, con l'80,1% di vaccinati con ciclo primario contro Covid-19, l'Italia si colloca al terzo posto della graduatoria europea, dopo Portogallo e Malta. E' quanto emerge dal rapporto Istat 2022. Dal rapporto emerge inoltre che in Italia quasi il 90% degli adulti riconosce l'utilità dei vaccini nel contenere la diffusione della pandemia e li ritiene sicuri, tre su quattro manifestano preoccupazione per la scelta di alcuni di non vaccinarsi, e durante la quarta ondata pandemica più dell'80% si è detto d'accordo con la necessità di mostrare il Green pass o l'esito negativo al tampone Covid-19 per viaggiare in aereo/treno, andare al ristorante o in albergo, assistere a spettacoli. Sulla base dei dati raccolti dall'indagine Eurobarometro, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Ad aprile 2022, con l'80,1% dicon ciclo primario contro-19, l'si colloca al terzo posto della graduatoria europea, dopo Portogallo e Malta. E' quanto emerge dal rapporto2022. Dal rapporto emerge inoltre che inquasi il 90% degli adulti riconosce l'utilità dei vaccini nel contenere la diffusione della pandemia e li ritiene sicuri, tre su quattro manifestano preoccupazione per la scelta di alcuni di non vaccinarsi, e durante la quarta ondata pandemica più dell'80% si è detto d'accordo con la necessità di mostrare il Green pass o l'esito negativo al tampone-19 per viaggiare in aereo/treno, andare al ristorante o in albergo, assistere a spettacoli. Sulla base dei dati raccolti dall'indagine Eurobarometro, a ...

