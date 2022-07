Covid, Istat: “Con 16 mln contagi e oltre 160mila morti, Italia tra più colpiti in Ue” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti associati al Covid tra marzo 2020 e aprile 2022, l’Italia è stata, insieme alla Spagna, fra i paesi Ue maggiormente colpiti dalla pandemia, soprattutto nella prima fase. Il netto miglioramento è arrivato nel 2021 in concomitanza dell’avvio della campagna vaccinale. E’ quanto emerge da Rapporto 2022 dell’Istat. A quanto rileva l’Istat, il 48% dei decessi è avvenuto nel 2020, il 37% nel 2021 e il 15% tra gennaio e aprile 2022. Nel confronto con il quinquennio pre-pandemico 2015-2019, nel 2021 si continua a registrare un eccesso di mortalità totale (63mila unità in più), ma in calo rispetto al 2020 (-37mila), anche nei segmenti più colpiti dalla prima fase ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Con 16 milioni diassociati altra marzo 2020 e aprile 2022, l’è stata, insieme alla Spagna, fra i paesi Ue maggiormentedalla pandemia, soprattutto nella prima fase. Il netto miglioramento è arrivato nel 2021 in concomitanza dell’avvio della campagna vaccinale. E’ quanto emerge da Rapporto 2022 dell’. A quanto rileva l’, il 48% dei decessi è avvenuto nel 2020, il 37% nel 2021 e il 15% tra gennaio e aprile 2022. Nel confronto con il quinquennio pre-pandemico 2015-2019, nel 2021 si continua a registrare un eccesso di mortalità totale (63mila unità in più), ma in calo rispetto al 2020 (-37mila), anche nei segmenti piùdalla prima fase ...

