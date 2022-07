Covid, incidenza sopra i mille casi: ecco le nove regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 8 luglio 2022) L’incidenza dei casi ogni centomila abitanti supera la soglia dei mille in undici regioni e raggiunge quota 1.071. E l’indice di contagio Rt arriva a 1,40. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Che segnala anche l’incremento dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive negli ospedali. In base ai numeri nessuna regione è classificata a rischio basso, 12 sono classificate a rischio moderato (2 di queste ad alta probabilità di progressione), mentre 9 regioni sono considerate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’deiogni centomila abitanti supera la soglia deiin undicie raggiunge quota 1.071. E l’indice di contagio Rt arriva a 1,40. Questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Che segnala anche l’incremento dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive negli ospedali. In base ai numeri nessuna regione è classificata abasso, 12 sono classificate amoderato (2 di queste ad alta probabilità di progressione), mentre 9sono considerate aper la presenza di molteplici allerte di resilienza e una per non aver raggiunto la soglia minima di qualità ...

