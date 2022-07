Covid, in decisa crescita incidenza e trasmissibilità (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) contro 763 del periodo precedente (24-30 giugno). Nel periodo 15-28 giugno l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40, in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch'esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,24 al 28 giugno rispetto a Rt=1,22 al 20 giugno. E' quanto emerge dai dati della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 luglio) rispetto al 2,6% (rilevazione al 30 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% (rilevazione giornaliera ministero della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) contro 763 del periodo precedente (24-30 giugno). Nel periodo 15-28 giugno l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40, in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L'indice dibasato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch'esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,24 al 28 giugno rispetto a Rt=1,22 al 20 giugno. E' quanto emerge dai dati della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 luglio) rispetto al 2,6% (rilevazione al 30 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% (rilevazione giornaliera ministero della ...

