Covid, in crescita incidenza e trasmissibilità. Rt oltre la soglia epidemica (Di venerdì 8 luglio 2022) Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) contro 763 del periodo precedente (24-30 giugno). Nel periodo 15-28 giugno, riferisce il monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40, in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. Covid, nessuna Regione o Provincia Autonoma è classificata dall’Iss a rischio basso L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,24 al 28 giugno rispetto a Rt=1,22 al 20 giugno. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Sale l’settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) contro 763 del periodo precedente (24-30 giugno). Nel periodo 15-28 giugno, riferisce il monitoraggio settimanale della Cabina di regia suldell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40, in aumento rispetto alla settimana precedente ela, nessuna Regione o Provincia Autonoma è classificata dall’Iss a rischio basso L’indice dibasato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la: Rt=1,24 al 28 giugno rispetto a Rt=1,22 al 20 giugno. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione ...

