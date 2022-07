Covid in Campania: “Troppi bambini contagiati. Scuole a rischio a settembre” (Di venerdì 8 luglio 2022) “La situazione è grave. Abbiamo un aumento enorme di contagi e ho il dovere di dirvi che Omicron 5 non è una solo una banale influenza”. Sono state questa le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua diretta del venerdì. Il presidente della regione Campania non ha usato mezzi termini e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) “La situazione è grave. Abbiamo un aumento enorme di contagi e ho il dovere di dirvi che Omicron 5 non è una solo una banale influenza”. Sono state questa le parole del governatore della, Vincenzo De Luca, durante la sua diretta del venerdì. Il presidente della regionenon ha usato mezzi termini e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

