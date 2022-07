Covid, in Campania l’incidenza resta oltre il 33%, quattro vittime. Terapie intensive: + 5 in un giorno (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 13.477 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 40.238 test esaminati. Il tasso di incidenza, al 33,49%, e’ sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente (33,37). Le vittime segnalate dal bollettino regionale sono quattro, di cui due nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. In significativo aumento l’occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive, che sale a quota 39 (+5) mentre si riducono i ricoveri in degenza, che sono 594 (-12). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 13.477 i nuovi positivi alin, su 40.238 test esaminati. Il tasso di incidenza, al 33,49%, e’ sostanzialmente stabile rispetto alprecedente (33,37). Lesegnalate dal bollettino regionale sono, di cui due nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. In significativo aumento l’occupazione dei posti letto nelle, che sale a quota 39 (+5) mentre si riducono i ricoveri in degenza, che sono 594 (-12). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

