Covid, i sintomi di Omicron 5: come riconoscere la nuova sottovariante (Di venerdì 8 luglio 2022) I sintomi di Omicron 5. Nuovo rialzo dei contagi da Covid in Italia negli ultimi giorni dopo il dilagare della sottovariante del coronavirus ritenuta dagli studiosi molto contagiosa. La sottovariante Omicron BA.5 corre In Italia. Il 17 giugno scorso, infatti, era già al 23,15% di prevalenza nazionale, ma in alcune regioni ha superato le altre: in Valle d’Aosta è al 100%, in Basilicata al 70% e in Molise al 50%. come riporta AdnKronos è quanto emerge dai risultati dell’indagine rapida condotta il 7 giugno scorso dall’Istituto superiore del sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Nel Lazio è sopra sopra media al 32,5%, in Puglia è al 32,6% e in Friuli Venezia Giulia al 31,1%. I ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Idi5. Nuovo rialzo dei contagi dain Italia negli ultimi giorni dopo il dilagare delladel coronavirus ritenuta dagli studiosi molto contagiosa. LaBA.5 corre In Italia. Il 17 giugno scorso, infatti, era già al 23,15% di prevalenza nazionale, ma in alcune regioni ha superato le altre: in Valle d’Aosta è al 100%, in Basilicata al 70% e in Molise al 50%.riporta AdnKronos è quanto emerge dai risultati dell’indagine rapida condotta il 7 giugno scorso dall’Istituto superiore del sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Nel Lazio è sopra sopra media al 32,5%, in Puglia è al 32,6% e in Friuli Venezia Giulia al 31,1%. I ...

