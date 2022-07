Covid, i dati – 100.690 nuovi casi e 105 morti (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia torna a registrare più di 100 decessi Covid in un solo giorno. Venerdì 8 luglio il bollettino del ministero della Salute comunica 105 morti. I contagi sono ancora a sei cifre: 100.690 nuovi casi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia torna a registrare più di 100 decessiin un solo giorno. Venerdì 8 luglio il bollettino del ministero della Salute comunica 105. I contagi sono ancora a sei cifre: 100.690. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - fisco24_info : Covid oggi Basilicata, 1.004 contagi e 4 morti: bollettino 8 luglio: (Adnkronos) - I dati della Regione… - DocDM84 : RT @Giorgiolaporta: Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al #covid… -