Covid, De Luca lancia l’allarme: “A settembre con scuole e trasporti avremo situazione pesantissima” (Di venerdì 8 luglio 2022) "Se la tendenza dei contagi oggi è questa, ho il dovere di dire ai nostri concittadini che da settembre in poi noi avremo una situazione di grandissima pesantezza". Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) "Se la tendenza dei contagi oggi è questa, ho il dovere di dire ai nostri concittadini che dain poi noiunadi grandissima pesantezza". Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo .

