Covid: Consulta, test rapidi e sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici Covid rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. E' quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie - che sono esercizi commerciali - e le farmacie - che rientrano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ? permangono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponiantigenici erientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. E' quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie - che sono esercizi commerciali - e le farmacie - che rientrano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ? permangono ...

Pubblicità

Flavr7 : RT @Adnkronos: #Covid, il parere della #CorteCostituzionale: 'Tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia non è una scelta irragione… - Adnkronos : #Covid, il parere della #CorteCostituzionale: 'Tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia non è una scelta… - lifestyleblogit : Covid, Consulta: 'Tamponi rapidi e sierologici solo in farmacia' - - socialmiliac : #Covid, la #Consulta: #tamponi e #test soltanto nelle #farmacie, ragionevole escludere le parafarmacie .@ItaliaOggi… - zazoomblog : Covid: Consulta tamponi rapidi e test solo in farmacia - #Covid: #Consulta #tamponi #rapidi -