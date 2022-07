Covid, Bassetti: “Virus molto contagioso, ma polmoniti molto rare” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un Virus molto contagioso, che sta circolando moltissimo. Ci sono nel nostro Paese probabilmente oltre 200 mila persone positive al giorno, tra quelli che si dichiarano e quelli che non lo fanno. Rimane bassa la pressione sugli ospedali delle forme più critiche: la polmonite da Covid è in questo momento un’eventualità molto rara”. Lo ha detto il virologo Matteo Bassetti arrivando a Digithon, la maratona digitale italiana, in corso a Bisceglie. Secondo Bassetti “se abbiamo la possibilità di convivere con tante persone positive è solo grazie alle vaccinazioni. Io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno: quando un Virus circola così tanto genera immunità. Non è solo negativo ma anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un, che sta circolando moltissimo. Ci sono nel nostro Paese probabilmente oltre 200 mila persone positive al giorno, tra quelli che si dichiarano e quelli che non lo fanno. Rimane bassa la pressione sugli ospedali delle forme più critiche: la polmonite daè in questo momento un’eventualitàrara”. Lo ha detto il virologo Matteoarrivando a Digithon, la maratona digitale italiana, in corso a Bisceglie. Secondo“se abbiamo la possibilità di convivere con tante persone positive è solo grazie alle vaccinazioni. Io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno: quando uncircola così tanto genera immunità. Non è solo negativo ma anche ...

