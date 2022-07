Covid, Aifa comunica aumento prescrizioni per antivirali e monoclonali. Ma sono stati solo 62.614 i pazienti (Di venerdì 8 luglio 2022) Continua la crescita delle prescrizioni di pillole antivirali e monoclonali contro Covid-19 nell’ultima settimana. Ma in totale gli italiani curati sono stati 142.415, gli attualmente positivi in Italia sono quasi 1 milione 200mila. Secondo il 14esimo rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sull’impiego di questi medicinali somministrabili a domicilio, dal 30 giugno al 6 luglio le richieste di farmaco per molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) sono aumentate del 22,4%, mentre sono salite del 32,1% quelle per Paxlovid* (nirmatrelvir-ritonavir) di Pfizer. Complessivamente, salgono a oltre 62mila (62.614) i pazienti Covid curati a casa con Molnupiravir e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Continua la crescita delledi pillolecontro-19 nell’ultima settimana. Ma in totale gli italiani curati142.415, gli attualmente positivi in Italiaquasi 1 milione 200mila. Secondo il 14esimo rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco () sull’impiego di questi medicinali somministrabili a domicilio, dal 30 giugno al 6 luglio le richieste di farmaco per molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada)aumentate del 22,4%, mentresalite del 32,1% quelle per Paxlovid* (nirmatrelvir-ritonavir) di Pfizer. Complessivamente, salgono a oltre 62mila (62.614) icurati a casa con Molnupiravir e ...

