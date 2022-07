Covid, 100.690 nuovi casi su 371.874 tamponi e altri 105 morti (Di venerdì 8 luglio 2022) Salgono terapie intensive (+18) e ricoveri (+80) mentre i guariti sono 53.233. Il tasso di positività scende a 27,1% Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 luglio 2022) Salgono terapie intensive (+18) e ricoveri (+80) mentre i guariti sono 53.233. Il tasso di positività scende a 27,1%

