“Costruire ponti tra le culture”, l'ingegneria per il bene comune (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Bridging cultures and Sharing Hearts”. E' il motto dell'ingegnere umanista e filosofo Enzo Siviero. Le Opere di ingegno devono strutturarsi sulle fondamenta del bene comune universale: cultura, solidarietà, etica, relazione, condivisione, civismo. Concetti ben presenti nell'opera di Siviero e nella sua carriera professionale dedicata all'ingegneria dei ponti, tanto da essere riconosciuto da tutti come “The Bridgeman”. Con lo stesso spirito, persegue la necessaria confluenza dell'ingegneria in quella che oggi viene meglio definita come Bioarchitettura. Siviero ha anche ottenuto un riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale degli Ingegneri, la WFEO (World Federation Engineering Organization).La “WFEO Medal for Excellence in Engineering Education” è “un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Bridgings and Sharing Hearts”. E' il motto dell'ingegnere umanista e filosofo Enzo Siviero. Le Opere di ingegno devono strutturarsi sulle fondamenta deluniversale: cultura, solidarietà, etica, relazione, condivisione, civismo. Concetti ben presenti nell'opera di Siviero e nella sua carriera professionale dedicata all'dei, tanto da essere riconosciuto da tutti come “The Bridgeman”. Con lo stesso spirito, persegue la necessaria confluenza dell'in quella che oggi viene meglio definita come Bioarchitettura. Siviero ha anche ottenuto un riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale degli Ingegneri, la WFEO (World Federation Engineering Organization).La “WFEO Medal for Excellence in Engineering Education” è “un ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro “Costruire ponti tra le culture”, l’ingegneria per il bene comune - - Tele_Nicosia : “Costruire ponti tra le culture”, l’ingegneria per il bene comune - blogsicilia : #notizie #sicilia “Costruire ponti tra le culture”, l’ingegneria per il bene comune - - baratto_m : RT @Cappellin_R: Alla riunione del G-20 la ministro degli Esteri indonesiano dice:'È nostra responsabilità porre fine alla guerra il più r… - GiulioCiminello : @SirMaudit @ValotiRiccardo @zeropregi A Tor di valle dovevi costruire due ponti Allargare via Ostiense Rifare tutta… -